Хорошеет и хорошеет: посмотрите на Щукина из сериала «Пятницкий» спустя годы

С самого начала было понятно, что карьера Игоря Стама сложится удачно. Его дебютом в кинематографе стала популярная драма «Бедная Настя». Пусть роль и была небольшой, после этого актер стал чаще появляться на экранах.

Одной из самых ярких его работ было участие в сериале «Пятницкий». В нем артист сыграл капитана Щукина и появился во всех сезонах этой детективной истории. Такой яркий и запоминающийся образ стража порядка привел к тому, что артисту стали предлагать однотипные роли. И сегодня он чаще всего изображает сотрудников правоохранительных органов.

Впрочем, Игорь Стам уже привык к этому образу и на экране всегда смотрится гармонично. К тому же с каждым годом красавец становится все более мужественным. У статного брюнета большие карие глаза, четкий овал лица и немного нахмуренные густые брови.