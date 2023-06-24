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Хорошая девочка Лида отказывается от съемок: все дело в «новой» внешности

24 июня 2023 20:45
Хорошая девочка Лида отказывается от съемок: все дело в «новой» внешности

О былой славе пришлось забыть.

Карьерный успех Наталье Селезневой обеспечил не только ее талант, но и очаровательная внешность. Актриса блистала в лучших комедиях Леонида Гайдая и сыграла у него легендарную хорошую девочку Лиду, подругу Шурика. Однако сегодня Наталья Игоревна нигде не снимается.

В последний раз звезда появилась в картине «Новогоднее дежурство» 2014 года, где она сыграла прикованную к инвалидному креслу героиню. Не избежала серьезных болезней и сама Селезнева — недуги сильно подкосили состояние артистки и изменили ее внешность в худшую сторону. С «обновленным» располневшим и одутловатым лицом Наталья Игоревна отказывается сниматься в кино. «Не могу вылезти на экран, так как не в форме», — откровенничала актриса.

Не только болезни «ударили» по Селезневой. Три года назад она проводила своего обожаемого супруга Владимира Андреева в последний путь. Они были вместе полвека и буквально приросли друг к другу. Теперь же актриса учится жить без него. К счастью, с ней всегда рядом ее сын и внуки.

Хорошая девочка Лида отказывается от съемок: все дело в «новой» внешности
Фото: Кадры из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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