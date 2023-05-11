Хорошая девочка из драмы «Завтра была война» пошла по кривой дорожке: где она теперь

Главной работой в фильмографии Ирины Чериченко стала роль отличницы и активистки Искры в драме «Завтра была война». Этот фильм принес актрисе всесоюзную славу, но она мечтала избавиться от амплуа хорошей девочки. И однажды ей даже выдался такой шанс.

В составе танцевального ансамбля она отправилась в Испанию, где попала в плохую компанию. Желая заработать, девушка согласилась возить двоих юношей в Мадрид и Барселону. Но в одной из поездок их задержала полиция. Служители закона арестовали ребят и вместе с ними советскую знаменитость. Оказалось, что молодые люди были наркоторговцами, а актриса помогала им осуществлять преступную деятельность.

Тем не менее конфликта удалось избежать, и после трех дней заключения в испанской тюрьме Чериченко отпустили. Потом она еще долго не уезжала из солнечной страны, но однажды все-таки вернулась на родину. Сегодня она регулярно снимается в российском кино, но теперь ей достаются лишь второстепенные роли и зачастую в малоизвестных проектах.