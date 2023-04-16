Хорошая девочка из «Беверли-Хиллз 90210» пошла вразнос: сегодня на нее страшно смотреть

Тори Спеллинг органично смотрелась в образе скромницы Донны Мартин. В памяти зрителей она так и осталась «хорошей девочкой» из «Беверли-Хиллз 90210», но в реальности от нее давно не осталось и следа.

Будучи наследницей медиамагната Аарона Спеллинга, актриса могла позволить себе любую прихоть. Одной из них стала пластика. Тори никогда не нравилась ее внешность, поэтому она сделала все возможное, чтобы довести ее до идеала.

Актриса усовершенствовала свою улыбку и решилась на ринопластику. Это было еще в начале ее творческого пути, и такие перемены пошли на пользу знаменитости. Однако затем она потеряла меру и пошла вразнос.

Спеллинг увеличила бюст, поставила импланты в подбородок и скулы и стала неузнаваемой. Далеко не все операции прошли успешно — Спеллинг пришлось переделывать их, что только усугубило ситуацию.

Однако скандальную репутацию звезда обрела не только благодаря своей пугающей внешности. Не задалась и личная жизнь артистки, в которой кипели нешуточные страсти. Первому мужу, режиссеру Чарли Шэниану знаменитость изменила с Дином МакДермоттом, причем в первый же день их знакомства. Впоследствии актриса вышла за него замуж, забыв о бумеранге.

Дин не хранил верность Тори, о чем она узнала из СМИ. Любовница-фанатка слила таблоидам подробности своей связи с актером, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Разразился грандиозный скандал, но супругам удалось не только сохранить свой брак, но и обзавестись пятым ребенком.