Хоронить было некому: «папу» Дяди Федора забыли после успеха «Бриллиантовой руки»

Под конец жизни он совсем спился и жил у пожилой матери.

В 70-е на экранах появился культовый мультфильм «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Персонажей мультика озвучили знаменитые советские актеры. И совсем потерялся среди них ныне забытый Герман Качин, подаривший свой голос отцу Дяди Федора.

В 60-е молодой актер окончил ВГИК, снялся в популярных фильмах «Мичман Панин», «Казаки», «Порожний рейс», «Первый троллейбус», «Гибель эскадры». В «Бриллиантовой руке» Качин сыграл небольшую роль репортера, который берет интервью у семьи героя Юрия Никулина у теплохода «Михаил Светлов». Но с годами ролей в кино становилось все меньше.

Герман Качин ушел в озвучку мультфильмов и зарубежного кино. Оставшись не у дел, акте стал выпивать, а вскоре от него ушла жена. В последние годы артист жил то у приятелей, то у бывшей тещи, пока не перебрался к своей матери – рассказывает «Экспресс-газета». Когда окончательно спившийся Качин умер, его даже никто не пришел проводить в последний путь, поэтому мама актера приняла решение его кремировать.