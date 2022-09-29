Хоронили в платье из реквизита: бесславный конец девушки без «Семи стариков»

Светлана Савелова прославилась благодаря ролям в фильмах «Прощайте, голуби!», «Семь стариков и одна девушка». Но успех актрисы оказался скоротечным – Савельева снялась лишь в шести картинах и вскоре исчезла с экранов, но не бросила театр.

Сначала Савелова играла в Вахтанговском театре, но вскоре ушла в Театр имени Ленинского комсомола. Коллеги актрисы говорят, что это была ошибка – пишет «Экспресс-газета», ведь в Ленкоме Савельевой не давали интересных ролей – все они доставались музе худрука, актрисе Ольге Яковлевой.

Первым мужем артистки стал режиссер Геннадий Байсак. Но не прошло и года, как пара распалась. У Светланы Савелова были романы со многими знаменитыми актерами. Отношения с Николаем Караченцовым начались, когда молодой актер пришел в Ленком – Савельева активно помогала ему на первых порах. Как рассказывает подруга актрисы, Людмила Кравцова, причиной разрыва стали козни мамы знаменитого актера. У Савеловой был роман с разведенным ракетчиком. В 40 лет артиста забеременела от возлюбленного, но родила мертвого ребенка.

Под конец жизни Светлана Савелова почти не играла в театре и крепко выпивала. Умерла актриса в 57 лет от острой алкогольной интоксикации. Говорят, что Караченцов на ее похоронах «рыдал» в голос.