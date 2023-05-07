Хоромы принцессы: брутал Нагиев живет в забавной квартире (фото)

Ремонт знаменитости совсем не сочетается с его образом.

Дмитрий Нагиев предпочитает не пускать поклонников в свою личную жизнь. Артист трепетно скрывает все свои романы и старается не показывать интерьеры своего дома посторонним. Но однажды он все-таки сделал исключение и представил публике свой дом.

На рискованный шаг Нагиев решился из-за необходимости ремонта. В последний раз шоумен обновлял свою квартиру еще в 90-х, поэтому согласился изменить стиль помещения. И специально для этого пригласил экспертов шоу «Идеальный ремонт» в свой дом.

Нагиев, известный своим брутальным и маскулинным образом, стал обладателем гостиной в стиле прованс. Дизайнеры постелили на пол бежевый ламинат, а стены выкрасили в белоснежный цвет. Центром же комнаты стали изящный диван светлых оттенков и люстра с хрустальными украшениями.

Звезда «Физрука» остался в восторге от преображения своей квартиры. Оценивая ремонт, он похвалил дизайнеров и бригаду мастеров за проделанную работу и признался, что с удовольствием будет проводить свободное время в новой комнате.

Зрители же не одобрили ремонт помещения. По их мнению, гостиная во французском стиле совершенно не подходит знаменитости, а сам дизайн выглядит блекло.