Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица

Несмотря на недолгое пребывание на проекте, Виктор Хориков запомнился зрителям «Дома-2» как воспитанный и привлекательный молодой человек. Увы, найти свою любовь на проекте парень так и не смог, но сегодня он наконец счастлив в браке и даже успел стать отцом.

Еще до попадания на телешоу Хориков занимался танцами для взрослых и выступал в столичных клубах. После ухода с проекта и расставания с Екатериной Крутилиной Виктор вернулся к работе на сцене. Его регулярно видели с разными девушками, но серьезных отношений танцор долгое время сторонился.

Пару лет назад Хориков поразил подписчиков, выложив фотографии со своей девушкой. Самым удивительным оказалось то, что избранница Виктора уже была в положении. Недолго думая, пара сыграла свадьбу, а в скором времени у них родился ребенок.

Выбор Хориковым спутницы жизни многих удивил. По мнению фанатов, возлюбленные парня на проекте были намного привлекательнее его супруги. Но это не мешает паре: с женой и маленькой дочкой Виктор выглядит абсолютно счастливым.