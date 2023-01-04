Хомячьи щечки и второй подбородок: Адриана Лима изменилась до неузнаваемости (фото)
Модель вышла на подиум и шокировала поклонников.
Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась на подиум. Своим появлением она хотела доказать, что и в 41 год манекенщицы могут выигрышно смотреться в рамках дефиле. Но получилось обратное. Зрители показа едва узнали модель и с ужасом отметили перемены в ее внешности — хомячьи щечки и второй подбородок. Все эти трансформации объяснялись тем, что три с половиной месяца назад Адриана стала мамой в третий раз.
Впечатления интернет-пользователей от поведения модели остались неоднозначными. Одни комментаторы считают, что Адриане стало повременить с работой, пока она не придет в форму, к которой ее обязывает профессия. А другие тепло отозвались о модели, решившейся продемонстрировать себя в новом весе и поддержать тем самым всех женщин.
«Женщина должна любить свое тело в любом состоянии», «Какой ужас! Что делают роды с женщиной», «Она никому ничего не должна, кроме детей и мужа», «Не понимаю этого. Это профессия, она обязывает», «Странно, что ей самой хотелось выйти и показаться в таком виде», «Времена меняются и тенденции тоже. Адриана молодец!» — написали пользователи Сети.