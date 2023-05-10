Хомячьи щечки, глазки-пуговки: молодой Знахарь бы вам не понравился (фото)

Ежи Биньчицкий прославился на весь мир благодаря картине «Знахарь». Зрители остались в восторге от игры бородатого артиста, который покорил их и своим профессионализмом, и яркой внешностью. При этом мало кто знал о ранних этапах карьеры польского актера.

Дело в том, что сниматься Ежи начал еще в 1963 году, хотя несколько лет до этого блистал на сцене Силезского театра в своем родном городе. Впервые на экране он появился в роли узника концлагеря, а после начал сниматься и в других проектах. При этом режиссеры предлагали ему лишь второстепенные роли, что отчасти было связано с его внешностью: в юности Ежи не носил густую бороду, а черты лица у него были совершенно другими. Он отличался узкими глазами и пухлым лицом и не подходил на множество ролей.

Ситуация изменилась только с фильмом «Ночи и дни». В кадре Биньчицкий уже с густой бородой, которая добавляет ему мужественности. Как отмечали критики, роль артиста стала «величайшим кинотворением» и даже была номинирована на «Оскар». После этого на артиста посыпались предложения, а сам он стал одним из главных актеров родной Польши.