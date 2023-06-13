Холостяка Диму Борисова застукали с роскошной женщиной: вы ее точно знаете (фото)
Телеведущий заставил фанатов обсуждать свою личную жизнь.
Дмитрий Борисов несколько месяцев назад пропал из поля зрения поклонников. Пока шоу «Пусть говорят» находится в отпуске, Борисов отправился путешествовать и был замечен в США. Многие фанаты были уверены, что телеведущий останется жить в новой стране, но он неожиданно вернулся в столицу.
В своем блоге Борисов поделился несколькими снимками, сделанными в Москве. На них он позирует в компании Юлии Барановской, которая праздновала свой день рождения.
Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию телеведущего. Многие с удивление отметили, что он решил вернуться в Россию и даже предположили, что в ближайшее время на экраны может вернуться и передача «Пусть говорят». Другие же сконцентрировались на Барановской: по их мнению, знаменитостей может связывать не только дружба, а тайный роман, ради которого Борисов и закончил свое путешествие.
«Хорошо смотритесь вместе», «Очаровательные», «Красивая пара», — считают подписчики.