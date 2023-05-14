Холост и болен: Саша Рыбак после триумфа на «Евровидении» так и не стал счастливым

Громкий успех не гарантирует счастья — история Саши Рыбака служит лучшим тому подтверждением. Молодой музыкант одержал оглушительную победу на «Евровидении-2009», но вскоре пропал с радаров.

О подающем большие надежды уроженце Беларуси говорил весь мир, но новых хитов так и не последовало. Постепенно слава знаменитости начала угасать. Свою лепту внесла и пандемия — артист взял паузу в карьере. Правда, дело не только в коронавирусе.

Певец признался, что страдал от серьезной зависимости. В свое время он «подсел» на снотворные и антидепрессанты. Рыбаку пришлось обращаться за медицинской помощью и проходить реабилитацию, чтобы избавиться от мучительных болей и галлюцинаций.

Подкачало звезду не только здоровье. Исполнитель никак не может наладить личную жизнь. Прежние отношения Рыбака ни к чему серьезному не привели. Александру 36 лет, но он ни разу не был женат и не может похвастаться наследниками.