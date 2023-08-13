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«Холопка»: народная артистка спустила Пугачеву с небес на землю

13 августа 2023 18:15
«Холопка»: народная артистка спустила Пугачеву с небес на землю

Она разочаровалась в Примадонне, которую считала умной.

Советская и российская актриса Лариса Лужина высказалась относительно Аллы Пугачевой, а также прокомментировала ее слова о русских людях.

Напомним, Примадонна уехала из России и уже за границей написала оскорбительные слова о народе, который практически боготворил ее не одно десятилетие. В частности, певица заявила, что русские люди раньше были холопами, а потом стали рабами.

В интервью «Аргументам и фактам» Лариса Лужина рассказала, что она лично знает Аллу Пугачеву и всегда считала ее весьма неглупой женщиной. Но если судить по словам Примадонны, то она и сама холопка.

Актриса подчеркнула, что все работники творческой сферы в какой-то мере крепостные. Потому что они в той или иной степени зависят от других. Но этот факт не влияет на сознание людей и не делает их сознание рабским. Поэтому Лужина предположила, что в голове заклинило только у одного человека, которым была как раз Алла Пугачева.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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