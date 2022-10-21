«Холопам» разрешения не давали: на могиле Моисеева разразился скандал
Фанаты не могут в полной мере проститься с артистом.
Борис Моисеев скончался три недели назад и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. С того времени сотни поклонников приходят, чтобы попрощаться с кумиром, однако администрация кладбища запрещает им фотографировать могилу артиста.
Как оказалось, на территории кладбища существует официальное правило: снимки и видео можно делать лишь с разрешения родственников. Поэтому каждый раз, когда кто-либо из фанатов или представители прессы пытаются снять захоронение артиста, охрана просит их немедленно убрать камеры и удалить все кадры или видео.
«Запрещать нам сфотографировать могилу — это хамство!» — рассказывают обиженные фанаты в беседе с «Московским комсомольцем».
При этом Кристине Орбакайте, как пишет «Московский комсомолец», руководство все же позволило сделать снимки. По данным СМИ, никто не стал запрещать певице, которая была близкой подругой знаменитости, сфотографироваться у его могилы.