«Холопам» разрешения не давали: на могиле Моисеева разразился скандал

Фанаты не могут в полной мере проститься с артистом.

Борис Моисеев скончался три недели назад и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. С того времени сотни поклонников приходят, чтобы попрощаться с кумиром, однако администрация кладбища запрещает им фотографировать могилу артиста.

Как оказалось, на территории кладбища существует официальное правило: снимки и видео можно делать лишь с разрешения родственников. Поэтому каждый раз, когда кто-либо из фанатов или представители прессы пытаются снять захоронение артиста, охрана просит их немедленно убрать камеры и удалить все кадры или видео.

«Запрещать нам сфотографировать могилу — это хамство!» — рассказывают обиженные фанаты в беседе с «Московским комсомольцем ».

При этом Кристине Орбакайте, как пишет «Московский комсомолец», руководство все же позволило сделать снимки. По данным СМИ, никто не стал запрещать певице, которая была близкой подругой знаменитости, сфотографироваться у его могилы.