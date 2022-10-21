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Киноафиша Статьи «Холопам» разрешения не давали: на могиле Моисеева разразился скандал

«Холопам» разрешения не давали: на могиле Моисеева разразился скандал

21 октября 2022 11:00
«Холопам» разрешения не давали: на могиле Моисеева разразился скандал

Фанаты не могут в полной мере проститься с артистом.

Борис Моисеев скончался три недели назад и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. С того времени сотни поклонников приходят, чтобы попрощаться с кумиром, однако администрация кладбища запрещает им фотографировать могилу артиста.

Как оказалось, на территории кладбища существует официальное правило: снимки и видео можно делать лишь с разрешения родственников. Поэтому каждый раз, когда кто-либо из фанатов или представители прессы пытаются снять захоронение артиста, охрана просит их немедленно убрать камеры и удалить все кадры или видео.

«Запрещать нам сфотографировать могилу — это хамство!» — рассказывают обиженные фанаты в беседе с «Московским комсомольцем».

При этом Кристине Орбакайте, как пишет «Московский комсомолец», руководство все же позволило сделать снимки. По данным СМИ, никто не стал запрещать певице, которая была близкой подругой знаменитости, сфотографироваться у его могилы.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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