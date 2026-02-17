«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

История про перевоспитание мажоров оказалась настолько живучей, что остановиться на двух частях было просто невозможно. «Холоп» 2019 года неожиданно для всех собрал 3 миллиарда и стал народным хитом. «Холоп 2» через пять лет повторил успех — 3,8 миллиарда.

Зрители уже привыкли, что на новогодние праздники без Биковича с Охлобыстиным как-то все не так. Но тут создатели решили пойти другим путем и выпустить третью часть летом.

Премьера «Холопа 3» назначена на 12 июня 2026 года . Впервые франшиза выходит не в декабрьские каникулы, а в самый разгар отпусков. Риск? Возможно. Но судя по тому, что известно о сюжете, сценаристы придумали кое-что покруче.

На этот раз перевоспитывать будут не одного нахала, а целую семью. В центре истории — супруги Лена и Борис Вяземские (Павел Прилучный и Кристина Асмус), которые стоят на грани развода и делят бизнес.

Их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков) в отчаянии обращаются к Грише (Милош Бикович) с просьбой спасти семью. Тот отправляет родителей... в эпоху Петра I. А потом, судя по тизерам, и в Османскую империю XVI–XVII веков, где их ждет турецкий плен и султанский дворец.

Режиссером вновь выступил Клим Шипенко. К своим ролям вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и Ольга Дибцева.

Съкмки прошли с размахом: морские сражения снимали на натуре неподалеку от берегов Стамбула. Продюсеры уже потирают руки: третья часть «Холопа» вполне может повторить миллиардные сборы предшественников и стать главным событием 2026 года.

И если так пойдет дальше, то Гриша со своей командой перевоспитания скоро откроют филиалы во всех веках и странах.