Холодные и неприступные: топ-3 самых недоступных женщин по знаку Зодиака

В былые времена для того, чтобы покорить сердце женщины, представители сильного пола сражались на турнирах, посвящали своим музам бессмертные поэмы и симфонии, запечатлевали любимый образ на живописных полотнах… Однако хоть в далеком прошлом, хоть в наши дни находились дамы, которых не могло тронуть ни одно признание, даже самое красивое и нежное. По мнению астрологов, такими снежными королевами рождаются представительницы определенных знаков зодиака. Они славятся своей холодностью и надменностью, и, чтобы вызвать малейший их интерес, мужчинам необходимо пройти огонь, воду и медные трубы.

Лев

Представительницы огненного знака убеждены в своей эксклюзивности и неповторимости. Такой ценный экземпляр, как Львица, не должен достаться абы кому. Вот она и морочит головы многочисленным поклонникам.

Если мужчина поставил себе целью завоевать сердце Львицы, то ему придется смириться с мыслью - это займет много времени. Порой требуются годы для того, чтобы царица гороскопа сменила холод на милость.

Заполучить расположение уроженки огненного знака можно постоянными знаками внимания и комплиментами. Чем больше мужчина вкладывает в ухаживания денег и моральных сил, тем приятнее Львице.

Дева

Покорить сердце Девы сможет только самый упорный поклонник. А все потому, что представительницы знака отличаются большой осторожностью во всем, что касается сферы отношений.

Прежде чем дать согласие на свидание, женщина-Дева сто раз взвесит все за и против. Без шуток, для нее не проблема составить список достоинств и недостатков кандидата, чтобы сделать выводы и вынести вердикт.

Мужчине, пожелавшему растопить ледяное сердце этой снежной королевы, необходимо заручиться терпением и шаг за шагом доказывать Деве серьезность своих чувств и намерений. До тех пор, пока уроженка знака не поверит ему.

Козерог

С представителями сильного пола женщина-Козерог, как правило, держит сильную дистанцию. Причиной тому является недоверие к мужчинам. Уроженка этого знака привыкла рассчитывать только на себя.

Чтобы завоевать ее сердце, не нужно давить и пытаться брать штурмом. Сильный натиск только отпугнет женщину-Козерога, вызовет раздражение и заставит поместить поклонника в черный список.

Заинтересовать уроженку земной стихии могут уверенные в себе парни, успешные и интеллектуальные. Дама-Козерог сама охотно сделает шаг навстречу такому мужчине, если он встретится на ее пути.