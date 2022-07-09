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Холодная война не помеха: советский Ватсон выиграл в битве у британского

9 июля 2022 10:38
Холодная война не помеха: советский Ватсон выиграл в битве у британского

ВВС не удалось вырвать победу при всем старании.

Виталий Соломин создал образ доктора Ватсона, который выдержал проверку временем и противостояние с другими версиями знаменитого персонажа. Издание The Daily Telegraph признало советского актера одним из трех лучших Ватсонов, когда-либо воплощенных на экране.

Соломину удалось обойти Мартина Фримена, составившего компанию Бенедикту Камбербэтчу в нашумевшем сериале от ВВС. Несмотря на яркий характер его персонажа, критики отдали предпочтение Ватсону, созданному в СССР.

«В начале 80-х наши враги времен Холодной войны выпустили собственный сериал о капиталистическом сыщике. И это было здорово, они остались верны книге больше, чем кто-либо другой», — заявил автор статьи.

Он также привел слова эксперта Рассела Поттера, утверждавшего, что Соломину удалось показать на экране очень глубокий образ человека жесткого, но при этом очень живого и эмоционального.

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Обойти Виталия Мефодьевича удалось лишь Найджелу Брюсу, который вместе с Бэзилом Рэтбоуном играли Ватсона и Шерлока в серии фильмов от 20th Century Fox.

Холодная война не помеха: советский Ватсон выиграл в битве у британского
Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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