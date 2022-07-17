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«Холодею от ужаса»: знакомые вспомнили о первом признаке болезни Заворотнюк

17 июля 2022 11:51
«Холодею от ужаса»: знакомые вспомнили о первом признаке болезни Заворотнюк

Актрисе следовало относиться внимательнее к своему здоровью.

Анастасия Заворотнюк могла бы избежать печальной участи, если бы несколько лет назад прошла полное обследование организма. Коллеги и съемочная группа уже давно заподозрили, что со здоровьем звезды творится что-то неладное.

По воспоминания гримера актрисы, Настя не раз падала в обморок, но это списывали на то, что она все время сидит на диетах. Кроме того, она страдала от сильнейших головных болей, а на коже постоянно появлялись высыпания. Однако самым пугающим было то, как выглядела шея еще нестарой артистки – словно печеное яблоко.

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Гример подчеркнула, что такая же шея была у Жанны Фриске. «Сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», – с содроганием заявила она в интервью Woman.ru. Напомним, что в 2019 году у Заворотнюк обнаружили злокачественную опухоль мозга, от этого же заболевания скончалась и экс-солистка группы «Блестящие» в 2015 году.

Предполагают, что раковые клетки стали разрастаться после того, как обе российские знаменитости прибегли к гормональной терапии. Как известно, неутешительный диагноз и Заворотнюк, и Фриске поставили вскоре после рождения их детей, которые появились на свет с помощью ЭКО.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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