Холодец к новогоднему столу по советскому рецепту: получится прозрачным, словно слеза младенца

Любой праздничный стол невозможно представить без русского холодца. Это сытное мясное блюдо, которое и по сей день остается очень популярным в холодные зимние дни. Интересно, что холодец не изменяется со временем, поэтому его рецепт остается практически одинаковым. В этой статье представим вам один из таких классических рецептов, который использовали наши мамы и бабушки еще в советские времена.

Для приготовления этого вкуснейшего холодца понадобится свиная нога весом около 1,5 кг, а также говяжья рулька и лопатка весом 1 кг. Дополнительно нужны морковь, лук, соль, перец, лавровый лист и чеснок (по желанию).

Итак, начнем с того, что вы кладете мясо в кастрюлю с водой (5 литров). Доводите воду до кипения, снимаете пену и сливаете воду. Это делается для того, чтобы удалить ненужные элементы, такие как нитраты и антибиотики, которые могут содержаться в мясе современных животных. Затем залейте мясо водой снова, на 3-4 см выше уровня мяса, и ставьте на плиту. Перед закипанием снимите пену.

После закипания уменьшите огонь и варите мясо около четырех часов, пока оно не начнет отваливаться от костей. Добавьте соль, луковицу, горошины перца и морковь, порезанную на кусочки (при желании). Варите еще около 40 минут.

Затем снимите кастрюлю с плиты и дайте холодцу остыть. Снимите пленку жира с поверхности холодца, которую дало отварное мясо. Вытащите мясо из бульона и удалите кости. Процедите бульон через марлю — это придаст холодцу прозрачности. Теперь можно приступать к «сборке» холодца.

Мелко нарежьте мясо, чтобы вам было удобно накладывать его порционно, и выложите его на дно формы. Залейте мясо бульоном и украсьте сверху морковью, можно даже «фигурно вырезанной». Красиво выложите петрушку и отправьте холодец остывать перед подачей к праздничному столу.

Теперь у вас есть классический и простой рецепт холодца, который вы можете приготовить для своих близких и гостей на новогодние праздники.

Приятного аппетита!