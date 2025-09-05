Меню
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»

5 сентября 2025 14:05
Вряд ли боссам Disney понравится его высказывание о работе на Universal.

Том Холланд неожиданно охладил пыл фанатов Marvel, считающих супергеройское кино вершиной искусства. В свежем интервью актёр назвал сценарий нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» «лучшим из всех, что он когда-либо читал».

Холланд и Нолан

Фраза звучит красиво, но между строк — это удар по Marvel, которая сделала Холланда суперзвездой.

Именно роль Питера Паркера в «Человеке-пауке» и «Мстителях» вывела его на вершину Голливуда, однако теперь актёр фактически признаёт: сюжеты киновселенной уступают масштабу Нолана.

«Крис — истинный партнёр. Он точно знает, чего хочет, но всегда даёт свободу в создании образов», — рассказал Холланд, называя работу с режиссёром лучшим опытом в своей карьере.

Работа в настоящем кино

«Одиссея» — эпическая экранизация Гомера, где Холланд играет Телемаха, сына Одиссея. В проекте снялись Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Сам актёр называет фильм «работой всей жизни», подчеркивая, что по уровню сценария и глубине образов проект не имеет аналогов.

Тем временем съёмки четвёртого сольного «Человека-паука» с подзаголовком «Совершенно новый день» идут полным ходом в Глазго. Холланд даже прокатился на танке по улицам города под восторженные крики фанатов, но ощущение от работы у него совсем иное.

На фоне «Одиссеи» возвращение в Marvel выглядит для актёра лишь привычной рутиной. Выходит очередная картина Нолана 17 июля 2026 года, а «Человек-паук: Совершенно новый день» — 31 июля.

И Marvel в очередной раз рискует оказаться в тени настоящего кино. «Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды.

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе.

Фото: Кадр из фильма «Нет пути домой» (2021), «Одиссея» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
