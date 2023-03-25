Хохотушка с кривыми зубами: не поверите, какой была Раиса Рязанова в юности

Раиса Рязанова запомнилась многим по фильму «Москва слезам не верит», где исполнила роль застенчивой Тони. Уже во взрослом возрасте актриса стала активно сниматься в сериалах. Со временем все забыли, как Рязанова выглядела в молодости.

Раиса Ивановна начала свой карьерный путь в конце 60-х. Она дебютировала сразу с главной роли в картине «Гуля Королева». Рязановой на тот момент было 23 года, и она мало походила на более зрелую. У актрисы была широкая улыбка, которая обнажала ее неровные зубы. Такой Рязанову мало кто вспомнит, ведь все привыкли к ее амплуа сдержанной и рассудительной женщины, а не хохотушки.

Роль в картине «Гуля Королева» дала актрисе отличный старт в карьере. Раиса Ивановна стала получать предложения от режиссеров, ведь ее внешность и образ простой девушки были востребованы в советском кино.

Огромную славу Рязановой принесла мелодрама «Москва слезам не верит». В 90-е, когда в стране настал кризис, актриса оказалась не у дел. Но в 2000-х она триумфально вернулась на экраны — спасением для артистки стали сериалы.