Хохотали всей больницей: операция народного артиста СССР ознаменовалась странной находкой

Леонид Утесов мысленно уже распрощался с жизнью, когда в 1955 году по Москве прошелся слух о том, что у него обнаружили рак толстой кишки. Актер поступил в Кремлевскую больницу, где ему была назначена операция по удалению опухоли.

В ходе хирургического вмешательства врачи выдохнули: новообразование действительно было, но метастазы не обнаружили. Медики быстро удалили опухоль, после чего отправили ее на исследование. И вот тут всех без исключения ждал большой сюрприз.

Пытаясь разрезать удаленную кишку, хирург не смог этого сделать. Скальпелю мешало что-то настолько твердое, что сомнений не оставалось: это вовсе не опухоль. Когда все-таки до содержимого удалось добраться, то хохот стоял во всей больнице. Врачи обнаружили странную находку — куриную ногу, которую народный артист, вероятно, проглотил во время застолья и даже не заметил.