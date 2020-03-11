Ходят слухи: Оксана Самойлова может развестись с Джиганом

Всего месяц назад у рэпера появился долгожданный сын, а жена Джигана регулярно делилась с поклонниками снимками счастливой жизни своей семьи.

«Понять, какие чувства мы испытали, наверное, смогут только родители трех девочек или трех мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. Даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он, наш сыночек», — признавалась в микроблоге Оксана Самойлова.

Вдруг идиллическая картинка, созданная в соцсети, стала там же и рушиться. Сначала рэпер удивил пользователей прямыми эфирами, где был откровенно пьяным, нецензурно выражался, оскорблял фанатов и просил пятилетнюю дочь принести ему бутылку пива. Потом он вступил в словесную перепалку с рэпером Гуфом, который, как сообщает издание StarHit, обвинил его в изменах жене и частых посещениях стриптиз-клуба.

Появились слухи о том, что Оксана от кого-то получила видео, которое зафиксировало факт измены мужа. Кроме того, рэпер якобы поднял руку на нее и детей. В результате Самойлова выгнала его из дома и теперь собирается подать на развод.

Вскоре отец семейства опубликовал в соцсети видеоролик, где появился перед подписчиками в белом махровом халате.

«Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — сообщил поклонникам рэпер.

Как пишет издание StarHit, сейчас Джиган действительно находится в учреждении под названием Seaside Palm Beach — это рехаб для зависимых от алкоголя и наркотиков. По всей видимости, в клинике, где месяц проживания стоит 80 000 долларов, рэпер проводит время с большим комфортом. В номерах установлены телевизоры, есть ноутбуки и беспроводной доступ в интернет. Клиника позволяет пациентам нанимать консультанта по питанию и личного шеф-повара. Лечат в заведении по программе, включающей йогу и медитацию, массажную терапию, гимнастику и даже иглоукалывание.

Благодаря трезвому образу жизни, Джиган часто публикует нежные обращения к жене.

«Я люблю тебя, родная! И буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!» — пишет виноватый муж Оксане. Однако супруга не реагирует на сообщения Джигана, а вот о том, что собирается вернуться в Москву, уже объявила своим подписчикам. Более того, многодетная мать написала в своем аккаунте, что «не хочет просыпаться в этот мир».

«Как жаль, что картинка развалилась! Держитесь!», «Прямой эфир развеял всю семейную идиллию», «Теперь понятно, почему вы хотите вернуться в Россию: надоели пьянки мужа. Но мы с вами!» — сочувствуют модели ее фанаты.