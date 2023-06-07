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Ходячий скелет: на похудевшую Катю Жужу из «Дома-2» больно смотреть

7 июня 2023 06:30
Ходячий скелет: на похудевшую Катю Жужу из «Дома-2» больно смотреть

Состояние знаменитости вызывает опасения.

Катя Жужа после того как родила третьего ребенка, поспешила заняться своей фигурой. Экс-ведущая «Дома-2» обратилась к профессионалам. С их помощью знаменитости удалось кардинально преобразиться.

Тренер составил для брюнетки подходящий рацион и правильную спортивную программу. В результате Жужа быстро избавилась от шести килограммов. Теперь ее вес составляет всего 47 кило.

Приятельница Бородиной не упускает возможности показать поклонникам в социальных сетях свое новое тело. Но часто вместо комплиментов Катя получает тонну хейта. Считающие свои долгом говорить только правду интернет-пользователи твердят, что Жужа превратила себя в ходячий скелет и на нее больно смотреть.

Ходячий скелет: на похудевшую Катю Жужу из «Дома-2» больно смотреть

А особенно подозрительные не верят, что диета и спорт — главный секрет преображения блогера. Есть те, кто уверен: Жужа в ущерб собственному здоровью принимает специальные препараты для похудения. Катя на такие предположения реагирует остро. Она заявила, что не рискнула бы прибегать к подобным методам, поскольку не хочет подавать плохой пример своей дочери Николь.

Фото: социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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