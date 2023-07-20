Ходячий скелет: Махидевран-султан из «Великолепного века» ужаснула народ

Диеты завели ее слишком далеко.

Исторический турецкий сериал «Великолепный век» завершился почти десять лет назад, но интерес публики к актерам и актрисам по-прежнему не угасает. Многие из исполнительниц сильно изменились за эти годы.

Так, свежее фото Нур Феттахолу, сыгравшей Махидевран-султан, всерьез встревожило фанатов актрисы. Соперницу Хюррем с трудом узнают даже ее верные поклонники. 42-летняя артистка перекрасилась в блондинку и экстремально похудела. С тех пор ее лицо потеряло краски, а взгляд потух.

В Сети «исчезающую» Феттахолу прозвали ходячим скелетом. Метаморфозы уничтожили всю естественную красоту Нур, и теперь от ее идеального телосложения и эффектной внешности остались одни воспоминания.

При росте 169 сантиметров актриса весит всего 55 килограммов. Феттахолу уже давно придерживается строгой диеты, состоящей из нежирного мяса, рыбы, овощей и фруктов. К сожалению, фанатичное желание быть стройной завело некогда роскошную красавицу Нур слишком далеко.