Ходячие истерички: женщины с этими именами с возрастом становятся невыносимыми

Кто из нас не сталкивался с пожилыми дамами, которых хлебом не корми - дай поскандалить в очереди на кассу, перемыть косточки всем соседям или звонить стражам порядка всякий раз, как в квартире сверху включают музыку? Безусловно, в некоторых случаях чрезмерная подозрительность или въедливость таких старушек идут на пользу, но чаще всего они доставляют окружающим немало лишних хлопот и неудобств. Эзотерики убеждены: с большей долей вероятности невыносимыми пенсионерками становятся обладательницы определенных имен - и вот кто это.

Карина

Обладательницы имени Карина - женщины, свято убежденные в своей правоте. С возрастом это качество только возрастает, поэтому после выхода на пенсию Карина будет безапелляционно высказывать свое мнение по любому поводу, где и когда угодно. Современная мода, погода, повышение цен на продукты - бабушки, которые носят это имя, не пройдут мимо ни одной из этих тем.

А уж учить молодежь, как жить, одеваться, строить отношения - излюбленное занятие Карины.

Лариса

Лариса - женщина властная, в молодости она пользуется непререкаемым авторитетом не только в семье, но и у коллег. Обладательница этого имени способна загнать под свой каблук кого угодно, и если кто-то думает, что в старости она потеряет свою железную хватку - крупно ошибается. Напротив, на пенсии Лариса понимает, что наконец-то может развернуться как следует. Раньше ее постоянно отвлекала работа, а теперь она готова денно и нощно поучать детей, внуков, соседей.

Оксана

Привередливая и разборчивая Оксана вытянет всю душу родственникам, убеждая их, что они все делают не так. Неважно, что сейчас совершенно другие ценности, цели и технологии, чем в годы ее молодости - обладательница этого имени будет постоянно ворчать из-за того, что ее не слушаются. Мало-помалу своим вредным характером она рискует отпугнуть от себя всех друзей и родственников.

Но даже такая перспектива не страшит Оксану - она найдет повод сцепиться с кем-нибудь в магазине, на почте, на улице.

Таисия

Женщины, нареченные именем Таисия, в старости не брезгуют сплетнями. Тая будет с упоением собирать слухи о всех соседях в окрестности, а при желании еще и придумывать их самостоятельно. Именно обладательницы этого имени способны увидеть в каждом соседе наркомана, вора, мошенника, а потом долго и упорно доказывать это окружающим.