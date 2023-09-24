Ходит в одном и том же, не расчесывается: Пугачева явилась на детский праздник в неопрятном виде

Алла Пугачева вдали от родины совсем сдала. Певица перестала следить за собой. На вечеринке по случаю дня рождения собственных детей она появилась в таком виде, от которого волосы дыбом.

Любимые стилисты дружной гурьбой за Примадонной в Израиль не последовали, поэтому звезда обходится своими силами. И получается у нее это из рук вон плохо. На детский праздник артистка явилась в старой блузке, которую носит вот уже несколько лет. Полупрозрачное одеяние, обнажающее плечи, выглядит на Алле Борисовне неуместно, но сказать ей об этом близкие, судя по всему, не могут.

Вдобавок ко всему женщина, которая поет, не уделила должного внимания прическе. Пугачева не стала расчесывать свои три пера и надела старый лохматый парик, который совсем ее не красит. В Сети пишут, что бывшей жене Киркорова пора перестать ходить в одном и том же, но пока знаменитость глуха к этим просьбам.