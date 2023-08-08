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Ходит в душ с мамой: происходящее с внуком Миронова вызывает вопросы

8 августа 2023 09:15
Ходит в душ с мамой: происходящее с внуком Миронова вызывает вопросы

Мальчику почти четыре года.

Мария Миронова, дочь знаменитого советского актера и секс-символа Андрея Миронова, поделилась подробностями своего отпуска и особенностями воспитания сына Федора. Артистка сейчас отдыхает с мальчиком за границей, они путешествуют по Италии.

Все свое время звездная мама решила уделить ребенку. Она поделилась с подписчиками тем, что выполняет свои родительские обязанности круглые сутки. Мария Миронова не стала прибегать к услугам няни и единолично занимается сыном, которому в сентябре уже исполнится четыре года.

Актриса рассказала, что они с ребенком все делают вместе. Не рассматриваются отлучки мамы ни на секунду: под запретом даже поход в ванну или принятие душа самостоятельно. Последний пункт и вызвал вопросы, потому что Федор уже подрос, и мама вполне могла бы принимать гигиенические процедуры без его присутствия. В остальном подписчики похвалили Миронову за ответственный подход к материнству и написали, что мальчик очень похож на своего знаменитого дедушку.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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