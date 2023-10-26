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Ходит по шоу и жалуется на деда: как выгляди внучка Стриженова, с которой не общается вся семья

26 октября 2023 19:45
Ходит по шоу и жалуется на деда: как выгляди внучка Стриженова, с которой не общается вся семья

Звездное имя приносит девушке неплохой доход.

Жизнь Александры, внучки Олега Стриженова и Марианны Бебутовой, была непростой. Она рано потеряла мать, а через год — и бабушку, которая заботилась о девочке. Из-за обмана риелторов 16-летняя Саша осталась без крыши над головой.

Несколько лет девушка перебивалась случайными заработками, вышла замуж и родила двоих детей, но брак быстро распался. Когда Александра впервые появилась на телешоу и начала рассказывать о своем бедственном положении, зрители недоумевали — неужели звезда советского кино не может помочь внучке.

Оказалось, что со Стриженовым девушка поругалась. После всех оскорблений, которые высказала в его адрес вспыльчивая Саша, с ней не хочет общаться ни сам актер, ни другие родственники. Хотя деньги на покупку дома под Москвой ей получить от артиста все-таки удалось.

Сегодня Александра снова одна и воспитывает четырех детей, еще двое живут с первым мужем. Эффектная брюнетка продолжает зарабатывать на различных шоу, где жалуется на свою судьбу и нерадивое семейство.

Ходит по шоу и жалуется на деда: как выгляди внучка Стриженова, с которой не общается вся семья
Фото: Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья» (1975), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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