Ходит чернее тучи: Николаев сам не свой из-за большой потери

Игорь Николаев не входит в число самых откровенных звезд отечественной эстрады. Он редко рассказывает о своих близких, а особенно сильно скрывает старшее поколение своей семьи. При этом не так давно музыкант решился откровенно рассказать о большой утрате.

Как оказалось, еще в возрасте 20 лет из жизни ушел отец Николаева Юрий. Смерть родителя стала большим горем, от которого он до сих пор не оправился.

«Сегодня ему исполнилось бы 88. Но не исполнилось... Ему было всего 45. Помню и очень люблю!» — подписал архивный кадр композитор.

Пользователи Сети не прошли мимо откровенной публикации Николаева. В комментариях они выразили свои соболезнования и не поскупились на слова сочувствия.