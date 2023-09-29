Ходит без макияжа и рыдает: соседей по израильской Рублевке шокировал вид Пугачевой

Если звезда в ближайшее время не вернется на родину, то стоит ждать беды.

Алла Пугачева уже почти два года живет с семьей в Израиле. Долгое время звезда поражала публику своим внешним видом. С молодым супругом и детьми артистка отказалась от традиционных балахонов, стала стильно одеваться и ухаживать за собой. Но, кажется, Примадонна устала поддерживать образ моложавой пенсионерки.

Соседи в Герцлии часто видят певицу в местных магазинчиках. По словам очевидцев, Алла Пугачева все меньше походит на звезду эстрады, какой привыкли видеть ее российские зрители. В Израиле она ходит без украшений и практически отказалась от модных нарядов и макияжа. Единственное, чему остается верна Примадонна, — это парик. Об этом рассказывает издание «Комсомольская правда».

Теперь звезда эстрады больше не гонится за давно ушедшей молодостью и выглядит как обычная сухонькая старушка. Узнать в ней популярную артистку все сложнее.