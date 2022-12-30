Ходили слухи о проблемах со здоровьем: какой выросла младшая дочь Рапунцель из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Рапунцель уже несколько лет является мамой двух прекрасных дочек. Периодически она публикует фотографии малышек, вызывающие лишь умиление у подписчиков девушки.

Однако после рождения младшей дочери реакция пользователей была не такой приятной. Когда девочка только начала появляться в социальных сетях знаменитой мамы, ее внешность вызывала много вопросов. Злопыхатели экс-участницы проекта обвиняли ее в безразличии к здоровью Софии. Также они подозревали, что малышка страдает от ожирения.

Рапунцель не стала терпеть такие нападки на свою дочь и ответила хейтерам.

Девушка опровергла все слухи и показала фанатам свои детские снимки, сказав, что девочка — ее точная копия.

Сегодня Софии уже исполнилось два года, и она выглядит как обычный милый ребёнок.