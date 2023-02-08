Ходили на поклон не к Пугачевой: раскрыт единственный способ пробиться на советскую эстраду

Стать звездой советской эстрады было не так-то просто. Для этого старались заводить «правильные» знакомства и быть поближе к таким именитым селебрити, как, например, Алла Пугачева. Однако подобная возможность была доступна не всем. Существовал и другой способ стать знаменитым на всю страну — обратиться на передачу «Утренняя почта».

На этой легендарной музыкальной программе выросло не одно поколение. Многие помнят, как ведущий Юрий Николаев принимал от зрителей заявки поставить их любимую песню. Но не все было так просто с этими письмами.

Николаев признался, что если бы они ставили только то, что просили зрители, то эфир был бы заполнен репертуаром Пугачевой, Ротару и Кобзона. Чтобы не утомлять слушателей однообразием, руководство решило «разбавлять» подборку другими композициями. Поэтому многие артисты советской эстрады часто обращались к авторам «Утренней почты», чтобы их показали в передаче. Появление в эфире обожаемой зрителями программы почти гарантировало признание и славу. Такой способ стать звездой СССР был самым простым и доступным для музыкантов.