«Ходила на него 4 раза»: этот фильм от автора «Нечто» с треском провалился в США, но покорил СССР — кинотеатры продали 36 млн билетов

Советский кинопрокат — тема отдельная. Американские фильмы приходили, как правило, уже после того, как весь мир о них успевал забыть. И иногда происходили поистине удивительные вещи.

Есть одна картина, которая в США прошла почти незамеченной, а в СССР стала хитом с очередями у кинотеатров. Над фантастической мелодрамой «Человек со звезды» плакали навзрыд миллионы зрительниц.

С чего все началось?

Проект долго пылился на полке. В конце 70-х Майкл Дуглас хотел снять фильм про пришельца, у Columbia даже было два разных сценария. Пока искали режиссера, вышел «Инопланетянин» Стивена Спилберга и стал мировой сенсацией. На фоне такого успеха второй проект моментально потерял приоритет, и его отложили.

Прошло несколько лет. Джон Карпентер, успевший прославиться хоррорами вроде «Хэллоуина» и «Тумана», внезапно провалился с «Нечто» и оказался в творческой яме. В этот момент Дуглас как раз отчаялся найти постановщика и предложил Карпентеру тот самый забытый сценарий.

Он согласился — и не прогадал. На главные роли взяли Джеффа Бриджеса, Карен Аллен и Чарльза Мартина Смита.

О чем фильм?

История простая и очень человечная. Одинокая вдова Дженни скорбит по мужу и живет на автопилоте. Неподалеку сбивают НЛО, инопланетное существо выбирается из корабля и случайно попадает к ней домой. Находит прядь волос покойного мужа и принимает его облик — прямо на глазах у потрясенной женщины.

И хотя завязка звучит как фантастика категории «В», дальше начинается история не про пришельцев, а про двух людей, вынужденных бежать через всю страну и учиться доверять друг другу.

Карпентер, известный ужастиками, неожиданно снимает нежную мелодраму, что наверняка отпугнуло иностранных зрителей. В прокате США фильм не выстрелил: 29 млн долларов сборов при бюджете в 22 млн.

Бриджеса же за эту работу ждала номинация на «Оскар», что было абсолютным сюрпризом. В истории кино впервые какого-то актера выдвинули за роль внеземной формы жизни.

Эффект разорвавшейся бомбы

А вот в СССР «Человека со звезды» только в кино посмотрели 36 миллионов человек. Кинотеатры не могли справиться с потоком зрителей, женщины выходили в слезах, обсуждали фильм неделями, а некоторые ходили по несколько раз.

Аудитория не ожидала увидеть фантастику, которая не про спецэффекты, а про чувства. Здесь история любви, потери, надежды, попала прямо в сердце на фоне дефицита чего-то настолько же трогательного и необычного.

Ходила на него в кинотеатр 4 раза. Как только появились видеокассеты, нашла этот фильм, пересматривала иногда, — признаются зрители до сих пор.

Любителям старой классики стоит ознакомиться. Он и сейчас смотрится убедительно, а на Кинопоиске получает 7,1 балл.

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий