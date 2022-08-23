Ходил по улицам в трусах и чуть не угодил в кутузку: всплыл постыдный факт из биографии Миронова

Одной из первых ролей Андрея Миронова стала летняя комедия «Три плюс два». Сюжет фильма рассказывает о приключениях студентов на берегу Черного моря, поэтому артисту необходимо было появиться в кадре загорелым. И из-за этого он едва не оказывался в весьма проблемной ситуации.

Чтобы добиться нужного цвета кожи, режиссер картины Генрих Оганесян заставлял Миронова, а также Евгения Жарикова и Ганнедия Нилова ходить в одних плавках по крымскому Судаку. Несмотря на близость моря и курортные постройки, милиция все равно не осталась в восторге от поведения актеров. Стражи порядка регулярно задерживали артистов, поэтому тем приходилось объяснять, почему они позволили себе прогуливаться в таком виде по городу.

В итоге артистам, как пишет «Комсомольская правда», удалось добиться нужного эффекта. Около двух недель ушло на создание необходимого образа, что в итоге привело к одной из самых запоминающихся картин Советского Союза.