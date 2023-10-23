«Ходил по улицам в обносках без зубов»: на старого Вицина без слез не взглянешь (фото)

Георгий Вицин скончался на 85-м году жизни в полной нищете. Разговоры о печальной судьбе звезды не утихают, но далеко не все в них являются правдой.

Народ не понимает, почему в старости артист, подруживший двух своих жен, о которых всегда заботился, вдруг стал бродягой. «Многие говорили, что Вицин в последние дни ходил по улицам в обносках без зубов и просил мясные объедки», — вспомнила Наталья Варлей в шоу «Судьба человека».

По уверению знаменитости, на самом деле все было не так плачевно.

Легенда советского кино и правда просил мясо, но только для того, чтобы отдать его бездомным собакам и кошкам. Зубов у любимца зрителей действительно не было. Но он не вставил их не потому, что не имел возможности, а поскольку не видел в этом необходимости.

Однажды актер сам признался своей коллеге, что ест исключительно каши, поэтому зубы ему попросту не нужны. Однако факт остается фактом: в старости Георгий Михайлович сильно сдал, смотреть на него без слез было невозможно.