Ходил на свидания с молодой красоткой: Михаил Ефремов расстался с женой почти сразу после выхода из тюрьмы

У Михаила Ефремова — перемены в личной жизни. Как выяснили журналисты, актёр больше не живёт с пятой женой, Софьей Кругликовой. Их брак продлился 23 года, пережил даже тюремный срок, но не выход артиста на свободу.

Официально заявление на развод ещё не подано, но, по словам близких к семье, отношения закончены.

«Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится», — говорит источник Shot.

При этом развод могут пока отложить — чтобы не трясти лишний раз прессу и не усложнять жизнь детям. У пары их трое: Вера, Надежда и Борис.

Кругликова, по словам инсайдеров, долго терпела многое: и пьяные скандалы, и романы на стороне. Она навещала Михаила в колонии, дождалась, когда он отбудет наказание. Но, судя по всему, за решёткой у Ефремова началась новая история — с актрисой Дарьей Белоусовой, которая младше его на 20 лет.

Летом стало известно, что Белоусова специально приезжала в колонию, чтобы провести с Ефремовым трое суток в комнате длительных свиданий. Там всё как в отеле: душ, кухня, телевизор и даже кровать. Они обсуждали возвращение актёра на волю и, по словам очевидцев, выглядели абсолютно счастливыми. Под конец даже растрогались и начали болтать с соседями — и оставили кому-то автограф «на память».

Это не первый раз, когда имя Белоусовой упоминается рядом с Ефремовым. Несколько лет назад их видели вместе в съёмной квартире, из которой он позже уехал на допрос. Тогда, по словам хозяйки, парочка жила бурно: «Пили, курили, насорили на 356 тысяч».

Никаких официальных заявлений ни от Ефремова, ни от Кругликовой пока нет. Но в жизни актёра, похоже, началась новая глава — и для бывшей жены места в ней уже не осталось.

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