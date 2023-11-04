Ходил на каблуках: настоящий рост Гагарина в СССР скрывали под грифом «секретно»

Для многих мужчин низкий или слишком высокий рост — это один из главных поводов комплексовать и смущаться. Юрий Гагарин себя никогда не стеснялся, однако его настоящий рост тщательно скрывали от широкой публики. И вот почему.

Вопрос, кстати, остается открытым до сих пор. По официальной версии рост Юрия Гагарина составлял скромные 165 сантиметров, однако дотошные любители истории уверены, что первый космонавт был не выше 157 сантиметров. А более высокий рост ему придавали, как и в свое время Наполеону, самые обыкновенные внутренние и незаметные обывателю каблуки.

Его рост, например, был анонсирован как аналогичный росту Юрия Титова. При этом на многих фото видно, что Гагарин был заметно ниже коллеги. На групповых снимках космонавта заботливо ставили на первый план, так что определить реальный рост в соотношении с коллегами по фото попросту не представляется возможным.

Пропаганда в СССР работала на высшем уровне, поэтому правду вряд ли сегодня удастся установить. Однако героизма и силы духа рост, пусть и аномально высокий, еще никому не прибавил. Поэтому для истории уже совершенно не имеет значения, носил Юрий Гагарин спецобувь или нет. Героем он был совершенно точно.