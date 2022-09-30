Ходил без нижних зубов: красавца Дубовского постигла жуткая участь

Аристократическая внешность Андрея Дубовского на несколько лет предопределила его актерское амплуа. Режиссеры приглашали его на роли в экранизациях классических произведений. Красавец-актер играл в лентах «Сюжет для двух рассказов», «Первая любовь» и «Графиня де Монсоро». А известность к нему пришла после съемок в картине «Визит к Минотавру» 1987 года. Через 4 года Андрей закрепил популярность ролью подлого лорда в «Одиссее капитана Блада».

Но, в отличие от своего героя из детектива «Визит к Минотавру», Дубовскому победить тяжелую болезнь не удалось. В 2001 году на экраны вышла последняя телеработа актера в сериале «Тайны дворцовых переворотов». В этом же году 44-летнего артиста разбил инсульт. После реабилитации Дубовский попытался вернуться к работе, но тремор рук и невнятная речь осложняли ситуацию.

А затем в здоровье актера началась черная полоса. Упав с дивана, он получил сложный перелом плеча. Через некоторое время мужчина запнулся за трость, которую использовал для ходьбы, и сломал лодыжку. Он потерял половину нижних зубов, но не мог пойти к стоматологу из-за отсутствия средств. Скромной пенсии с трудом хватало на лекарства и еду. С последствиями инсульта Дубовский вел борьбу 20 лет, пока не скончался в 2021 году.