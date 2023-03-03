«Хочу выглядеть так же»: мать Заворотнюк поражает россиян своей внешностью (фото)

Фанаты не скупятся на комплименты в ее адрес.

Пока Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, о жизни ее семьи рассказывает дочь Анна. Звезда социальных сетей активно делится новыми публикациями и отвечает на вопросы фанатов о состоянии своей матери, а не так давно девушка выложила серию снимков с бабушкой, артисткой Валентиной Заворотнюк.

В записи Анна поздравила родственницу с днем рождения и призналась ей в любви, проиллюстрировав публикацию несколькими совместными снимками. Как отметили поклонники, именинница выглядит значительно моложе своих лет и отличается красотой. В комментариях они не поскупились на комплименты, а некоторые признались, что по-настоящему завидуют Валентине, которой исполнилось 79 лет.

«Хочу выглядеть так же», «Роскошная бабуля», «Максимум 59 лет можно дать, очень молодо выглядите», «Какая красивая женщина», — восторгаются подписчики Анны.

Также многие обратили внимание, что Анастасия унаследовала свою красоту именно от матери, как и Анна.