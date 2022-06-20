«Хочу усидеть на двух стульях»: Нетребко не сдержала эмоций

Этой весной Анна Нетребко едва не стала персоной нон грата в Европе и США. Знаменитой россиянке пришлось публично озвучить свою гражданскую позицию, иначе все ее контракты с именитыми оперными театрами разорвали бы.

На днях Нетребко еще раз объяснила, почему не побоялась гнева своих соотечественников и поступила именно так, а не иначе. В беседе с немецкими журналистами мировая звезда рассказала, что не хотела лишиться австрийского гражданства и попасть под санкции. Ее главный приоритет – забота о собственной семье. Кроме того, она поделилась с фолловерами снимком, на котором запечатлена с той самой газетой с заголовком «Россия, что ты от меня хочешь!».

50-летняя артистка подчеркнула, что пока не собирается приезжать на родину с выступлениями. Но можно предположить, что она не исключает такой возможности в будущем. «Да, хочу усидеть на двух стульях», – призналась певица и добавила, что «всего лишь хочет оставаться человеком».

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