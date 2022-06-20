Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Хочу усидеть на двух стульях»: Нетребко не сдержала эмоций

«Хочу усидеть на двух стульях»: Нетребко не сдержала эмоций

20 июня 2022 08:33
«Хочу усидеть на двух стульях»: Нетребко не сдержала эмоций

Оперная дива выбрала западную сцену.

Этой весной Анна Нетребко едва не стала персоной нон грата в Европе и США. Знаменитой россиянке пришлось публично озвучить свою гражданскую позицию, иначе все ее контракты с именитыми оперными театрами разорвали бы.

«Хочу усидеть на двух стульях»: Нетребко не сдержала эмоций

На днях Нетребко еще раз объяснила, почему не побоялась гнева своих соотечественников и поступила именно так, а не иначе. В беседе с немецкими журналистами мировая звезда рассказала, что не хотела лишиться австрийского гражданства и попасть под санкции. Ее главный приоритет – забота о собственной семье. Кроме того, она поделилась с фолловерами снимком, на котором запечатлена с той самой газетой с заголовком «Россия, что ты от меня хочешь!».

50-летняя артистка подчеркнула, что пока не собирается приезжать на родину с выступлениями. Но можно предположить, что она не исключает такой возможности в будущем. «Да, хочу усидеть на двух стульях», – призналась певица и добавила, что «всего лишь хочет оставаться человеком».

Полуголодное существование: Кабаевой пришлось расплачиваться за успех

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video