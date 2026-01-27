«Хочу убить всех»: для американцев лишь один советский фильм о войне круче «Спасти рядового Райана» – смотрят и боятся спать

Вышел за 13 лет до шедевра Спилберга.

Высадка в Нормандии, культовый реализм, Том Хэнкс в каске, камера, дрожащая от взрывов, – «Спасти рядового Райана» давно стал эталоном военного кино. Его уважают, цитируют, ставят в пример. Но американские кинокритики решили посмотреть шире и составили список фильмов, которые говорят о войне жестче, глубже и беспощаднее.

В подборке оказались и Кубрик, и Малик, и Кэтрин Бигелоу. Выше «Райана» американцы поставили и советский фильм Элема Климова «Иди и смотри» – картину, после которой слово «подвиг» звучит почти неуместно, настаивают обзорщики Collider.

Фильм переносит зрителя в оккупированную Белоруссию и следует за подростком Флёрой, чьё детство стирается буквально за несколько дней. Война здесь не проверка характера и не путь к взрослению, а машина, которая методично ломает психику.

Камера цепляется за лица, звук давит, а привычные ориентиры исчезают. Фраза Флёры «Я хочу убить всех немцев» иностранных зрителей попросту ужасает.

Американцы отмечают главное отличие от Спилберга – у Климова нет утешения.

Нет ощущения, что жертва была оправдана, а страдание имело смысл. «Иди и смотри» не объясняет и не обрамляет ужас, он просто показывает, как война полностью уничтожает личность.