«Хочу обратиться к русскому народу»: Милохин как мог оправдался перед людьми

Даня Милохин до сих пор расхлебывает последствия своих выходок. Побег с «Ледникового периода» и отъезд в ОАЭ больно ударили по карьере блогера. Звезда социальных сетей сделал выводы и предпринял жалкую попытку оправдаться перед своими соотечественниками.

Музыкант готов рвать волосы на своей голове из-за того, что «натворил гадостей». В сентябре Милохин вернулся в Россию, но вскоре снова сбежал, испугавшись, что его призовут на срочную службу. Тем не менее от идеи снова жить и работать в России Даня не отказался. Но осуществить планы мешает предвзятое к нему отношение.

Отныне все считают знаменитость ненадежным человеком. Большинство компаний отказались от сотрудничества с оскандалившимся исполнителем. И если раньше он получал многомиллионные гонорары за рекламу, то теперь едва сводит концы с концами.

Чтобы исправить плачевную ситуацию и вернуть себе доброе имя, бывший партнер Евгении Медведевой дал новое интервью.

«Хочу обратиться к русскому народу, который меня ненавидит», — заявил он на YouTube-канале Мадонны Мур.

Даня отметил, что не понимает, чем вызвана эта ненависть, и призвал всех обсудить вопрос о том, почему ему нельзя вернуться домой.

Реакция на крокодильи слезы артиста со стороны общественности крайне негативная. «С деньгами туго, вот и все. Пусть сначала докажет любовь к родине», «В армию не хочет, а продвигать тут у нас всякую дичь хочет. Так оставайся в чудесной Европе», «Только лишний раз доказал, что с ним никаких дел иметь нельзя», — пишут в Сети.