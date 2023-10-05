«Хочется забыть эту историю»: Яковлева раскрыла подробности своего изнасилования

Алена Яковлева долго не могла строить отношения с мужчинами. Всему виной стала психологическая травма. В юности актриса стала жертвой изнасилования.

В тот роковой вечер она поймала машину. Подвезти очаровательную незнакомку вызвались двое парней, но на обратном пути они свернули в глухой лес, на старую дачу. Там преступников ждал еще один мужчина.

Артистка быстро поняла, что ей несдобровать. Она не стала кричать или пытаться убежать, а сразу поинтересовалась у насильников, кто из них будет первым. Знаменитость чувствовала, что если будет сопротивляться, то ее могут убить.

Избежать насилия не удалось. После случившегося злодеи не стали бить или калечить свою жертву, а отвезли ее домой. Несколько дней дочь Юрия Яковлева лежала в постели и не могла прийти в себя. Затем она все-таки нашла в себе силы обратиться к врачу и сдать анализы.

Об ужасном инциденте звезда рассказала Лере Кудрявцевой.