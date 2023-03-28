«Хочется вас обнять и пожалеть»: народ ужаснуло фото Высоцкой в купальнике

Последние дни Юлия Высоцкая проводит на отдыхе, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях. Знаменитость делится множеством снимков с курорта, однако некоторые публикации пугают даже ее преданных фанатов.

Так, недавно артистка поделилась снимком, на котором красуется своей фигурой в черном миниатюрном купальнике. На снимке можно увидеть, каких впечатляющих результатов Высоцкая добилась в тренажерном зале.

Поклонники не оставили без внимания снимок супруги Андрея Кончаловского, но не все остались в восторге от ее достижений. Обсуждая фотографию, фанаты осудили артистку за излишнюю худобу и призвали ее оставить тренировки. По их мнению, такая спортивная фигура совсем не делает ее привлекательной.