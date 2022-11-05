Хочется пожелать сил: куда на самом деле с экранов неожиданно пропал Нагиев

Поклонники Дмитрия Нагиева бьют тревогу: телеведущий пропал с телевидения. Место Нагиева в шоу «Голос. 60+» заняла Лариса Гузеева, а «Голос. Дети» сейчас ведет Яна Чурикова.

Многие предполагают, что звезда уехала из России.

Но знакомые Нагиева рассказывают, что ведущий решил взять «отпуск» на год, который он проводит в своем доме. Дмитрий Нагиев держит «паузу», чтобы понять, что делать в эти непростые времена. Коллеги по цеху желают Нагиеву сил, чтобы прийти в себя после многих лет работы в жестком графике.

Правда, фанатам Нагиева не стоит отчаиваться – мы еще увидим ведущего в новых выпусках КВН, в которых он заменил болеющего Александра Маслякова.