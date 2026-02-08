Оповещения от Киноафиши
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

8 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала "Рамона"

То самое кино, когда переживаешь за любовь героев и забываешь про всё.

Если вы устали от новостей, тревожных мыслей и бесконечных дел - просто включите сериал, где страдают герои, а не вы. Именно таким остается мексиканский проект «Рамона» 2000 года. Это классическая история любви, которую невозможно смотреть спокойно.

Тот самый сериал, который цепляет

«Рамона» сделана по старым добрым правилам сериальных мелодрам: красивые лица, сильные чувства, семейные тайны и романтика, которая сразу кажется обреченной. Здесь все построено на эмоциях, но без ощущения дешевой мыльности - сериал действительно старается быть серьезной драмой.

О чем сериал «Рамона»

Главная героиня Рамона - девушка со сложной судьбой. Ее мать была из индейского племени, отец - ирландец. После жизни в монастыре Рамона возвращается на ранчо и встречает Алехандро, вождя племени яхи. Их любовь начинается мгновенно, но становится проблемой для всех вокруг.

Дополнительную драму в историю приносит Фелипе - сын хозяйки ранчо. Он тоже влюбляется в Рамону, не зная важной правды о ее происхождении.

Чем сериал берет зрителя

Сериал цепляет атмосферой: природа, костюмы, музыка, красивые сцены и ощущение, что перед вами роман XIX века, только в формате телевизионной драмы.

И главное - в него действительно легко втянуться. Даже если вы давно не смотрели мексиканские сериалы, «Рамона» быстро напомнит, почему когда-то их включали каждый вечер.

Анна Адамайтес
