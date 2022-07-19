«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь

Накануне 58-летняя Лолита давала концерт в одном из столичных заведений. Перед выступлением она честно предупредила зрителей, что выступать ей придется в тапочках, так как она потянула ногу. Фрагментами с концерта исполнительница поделилась в Telegram. Но обсуждения вызвала не обувь артистки, а ее наряд.

Перед поклонниками звезда появилась в золотистом облегающем комбинезоне. Талию певицы подчеркивал широкий кожаный пояс, чуть скрывающий бедра. Вышедшая в таком виде на сцену Лолита вызвала оторопь у пользователей Сети.

«Ужасно выглядит — неуважение к зрителю», «Хочется одолжить свою одежду», «Что за наряд?», «Костюмчик вам совсем не идет», «Надо одеваться по возрасту», «В следующий раз можно уже и совсем голой», — заметили критики.

Поклонники певицы поспешили встать на ее сторону. Они подчеркнули, что Лолита находится в прекрасной форме и имеет полное право ее продемонстрировать. Тем более, что выступление проходило в молодежном клубе.