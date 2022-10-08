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Киноафиша Статьи «Хочется новой игрушки»: правда о связях Меньшова с актрисами может шокировать

«Хочется новой игрушки»: правда о связях Меньшова с актрисами может шокировать

8 октября 2022 21:00
«Хочется новой игрушки»: правда о связях Меньшова с актрисами может шокировать

Не постеснялся признаться в грехах рядом с супругой.

Владимир Меньшов снял фильмы, любимые миллионами советских зрителей — «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Зависть богов» и «Ширли-мырли». Все это время рядом с мэтром была его муза — жена Вера Алентова. Но оказывается, отношения супругов были не такими уж и безоблачными.

На одном из совместных с Алентовой творческих вечеров Меньшов признался, что нередко заглядывался на других женщин.

«Я же не мумия какая-то! Я вообще люблю актеров, которые у меня снимаются. Если это мужчина, то после съемки я иду с ним в баню. Если женщина-актриса, иду с ней в магазин и помогаю ей выбирать платье, чулки... Таким образом я расковыриваю актеров, как игрушку. А когда я расковырял актрису, то бросаю ее — мне уже неинтересно, хочется новой игрушки», — цитирует Меньшова «Экспресс-газета».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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