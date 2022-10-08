«Хочется новой игрушки»: правда о связях Меньшова с актрисами может шокировать

Владимир Меньшов снял фильмы, любимые миллионами советских зрителей — «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Зависть богов» и «Ширли-мырли». Все это время рядом с мэтром была его муза — жена Вера Алентова. Но оказывается, отношения супругов были не такими уж и безоблачными.

На одном из совместных с Алентовой творческих вечеров Меньшов признался, что нередко заглядывался на других женщин.