«Хочется новой игрушки»: правда о связях Меньшова с актрисами может шокировать
Не постеснялся признаться в грехах рядом с супругой.
Владимир Меньшов снял фильмы, любимые миллионами советских зрителей — «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Зависть богов» и «Ширли-мырли». Все это время рядом с мэтром была его муза — жена Вера Алентова. Но оказывается, отношения супругов были не такими уж и безоблачными.
На одном из совместных с Алентовой творческих вечеров Меньшов признался, что нередко заглядывался на других женщин.
«Я же не мумия какая-то! Я вообще люблю актеров, которые у меня снимаются. Если это мужчина, то после съемки я иду с ним в баню. Если женщина-актриса, иду с ней в магазин и помогаю ей выбирать платье, чулки... Таким образом я расковыриваю актеров, как игрушку. А когда я расковырял актрису, то бросаю ее — мне уже неинтересно, хочется новой игрушки», — цитирует Меньшова «Экспресс-газета».