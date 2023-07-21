Хочет жениться на доярке и жить в деревне: что на старости лет стряслось с Сергеем Зверевым

Король гламура Сергей Зверев празднует 19 июля свое 60-летие. Многие годы он эпатировал публику своими яркими образами с блестками и перьями, обувью на платформе и ярким макияжем. Он был завсегдатаем светской хроники и всех звездных тусовок. Однако время шло, и интересы чемпиона мира по парикмахерскому искусству стали меняться.

Так, он баллотировался в Госдуму и стал ярым экоактивистом. Стилиста даже оштрафовали за одиночный пикет, который он устраивал против строительства нового завода на Байкале. Предполагалось, что там будут производить воду в бутылках. Но это не охладило пыл Зверева, и он продолжает защищать природу.

Даже сам хочет быть ближе к ней. В частности, планирует уехать жить в какую-нибудь глухую деревню и наблюдать за доярками. А еще иметь возможность жарить мясо прямо во дворе и копать собственноручно выращенную картошку, которую потом тоже можно приготовить на свежем воздухе. В столичных ресторанах король гламура разочаровался. Говорит, что там подают слишком маленькие порции за слишком большие суммы.